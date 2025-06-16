У сукні з прозорими мереживними вставками: Моніка Беллуччі на кінофестивалі в Італії

Моніка Беллуччі / © Getty Images

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Моніка Беллуччі, яку часто називають однією з найкрисіших жінок у світі, відвідала 71-й Таормінський кінофестиваль в Італії. На цьому заході акторка отримала премію Premio Speciale Internazionale — спеціальну міжнародну нагороду, яка присуджується за внесок у кіноіндустрію.

На кінофестивалі Моніка з’явилася в образі, який, на всі сто відсотків їй пасував — чорній довгій сукні Dolce & Gabbana з мереживними вставками, що втілює класичну елегантність Сицилії.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

У вбрання була трохи розкльошена спідниця на поділі, а також довгі рукави і висока горловина. Лук акторка доповнила туфлями на підборах та клатчем від Dolce & Gabbana Marlene. Сукня чудово підкреслювала вигини її фігури, але кардинально відрізнялася від вбрання, яке вона носила раніше — костюма з жакетом та штанами у стилі ледібос.

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