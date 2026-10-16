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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

У сукні з прозорими рукавами і високих чоботях: 79-річна Гленн Клоуз відвідала кінопрем’єру

Акторка продемонструвала елегантний чорно-білий образ на червоній доріжці у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гленн Клоуз

Гленн Клоуз / © Getty Images

Гленн Клоуз відвідала прем’єру фільму La Bola Negra під час фестивалю NewFest у театрі SVA у Нью-Йорку. Перед фотографами вона позувала з усмішкою.

Для події акторка обрала чорну сукню міді прямого крою з контрастним білим відкладним коміром, довгими прозорими рукавами та широкою шкіряною вставкою.

Гленн Клоуз / © Getty Images

Гленн Клоуз / © Getty Images

Вбрання зірка доповнила високими чорними шкіряними чоботями з гострими носками. У вухах у неї були мініатюрні золоті сережки-цвяшки.

Коротке сріблясте волосся Гленн уклала м’якими хвилями, додавши зачісці об’єму. Завершив її аутфіт ніжний макіяж з глянцевим блиском на губах.

Нагадаємо, Гленн Клоуз у гламурному костюмі блиснула мереживним бюстгальтером.

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