У сукні з прозорими рукавами і високих чоботях: 79-річна Гленн Клоуз відвідала кінопрем’єру

Гленн Клоуз / © Getty Images

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Гленн Клоуз відвідала прем’єру фільму La Bola Negra під час фестивалю NewFest у театрі SVA у Нью-Йорку. Перед фотографами вона позувала з усмішкою.

Для події акторка обрала чорну сукню міді прямого крою з контрастним білим відкладним коміром, довгими прозорими рукавами та широкою шкіряною вставкою.

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Гленн Клоуз / © Getty Images

Вбрання зірка доповнила високими чорними шкіряними чоботями з гострими носками. У вухах у неї були мініатюрні золоті сережки-цвяшки.

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Коротке сріблясте волосся Гленн уклала м’якими хвилями, додавши зачісці об’єму. Завершив її аутфіт ніжний макіяж з глянцевим блиском на губах.

Нагадаємо, Гленн Клоуз у гламурному костюмі блиснула мереживним бюстгальтером.

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