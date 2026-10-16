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- Шоу-бізнес
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У сукні з прозорими рукавами і високих чоботях: 79-річна Гленн Клоуз відвідала кінопрем’єру
Акторка продемонструвала елегантний чорно-білий образ на червоній доріжці у Нью-Йорку.
Гленн Клоуз відвідала прем’єру фільму La Bola Negra під час фестивалю NewFest у театрі SVA у Нью-Йорку. Перед фотографами вона позувала з усмішкою.
Для події акторка обрала чорну сукню міді прямого крою з контрастним білим відкладним коміром, довгими прозорими рукавами та широкою шкіряною вставкою.
Вбрання зірка доповнила високими чорними шкіряними чоботями з гострими носками. У вухах у неї були мініатюрні золоті сережки-цвяшки.
Коротке сріблясте волосся Гленн уклала м’якими хвилями, додавши зачісці об’єму. Завершив її аутфіт ніжний макіяж з глянцевим блиском на губах.
Нагадаємо, Гленн Клоуз у гламурному костюмі блиснула мереживним бюстгальтером.