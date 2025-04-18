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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

У сукні з принтом і розрізом: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь поніжилась у джакузі

Інна Бєлєнь показала фото з мандрівки до Одеси.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Переможниця «Холостяка-13», блогерка — Інна Бєлєнь — показала у своєму Telegram-каналі нові знімки з поїздки до Одеси.

Ввечері Інна релаксувала в СПА. Вона ніжилась у джакузі, сауні, соляній кімнаті і на шезлонгу біля басейну, де й пофотографувалася.

На світлинах блогерка постала у білій сукні на тонких бретельках із синім принтом, чорним поясом-бантом і високим розрізом.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь похизувалася аутфітом у напівпрозорому мереживному корсетному топі, чорній спідниці і панчохах з мереживом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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