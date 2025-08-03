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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

У сукні з принтом polka dot і рюшами: Джулія Гарнер в образі від Gucci прийшла на прем’єру горору "Зброя"

Акторка у вбранні в горошок презентувала фільм зі своєю участю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джулія Гарнер

Джулія Гарнер / © Associated Press

Джулія Гарнер відвідала у Лос-Анджелесі прем’єру детективного фільму жахів «Зброя», у якому вона зіграла головну роль.

Джулія Гарнер і Джош Бролін / © Associated Press

Джулія Гарнер і Джош Бролін / © Associated Press

Акторка обрала для своєї появи на заході елегантну асиметричну чорно-білу сукню приталеного силуету з принтом polka dot із круїзної колекції 2026 бренду Gucci. Вбрання мало одне оголене плече, а на іншому було прикрашене об’ємними рюшами. Талію зірка підкреслила чорним поясом із крокодилячим тисненням.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Джулія Гарнер / © Associated Press

Аутфіт Гарнер доповнила ретрозачіскою у стилі 20-х років, макіяжем із червоною помадою і бордовим манікюром. Лук вона завершила прикрасами від Beladora.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Джулія Гарнер / © Associated Press

Про фільм:

У маленькому містечку Мейбрук одного ранку на урок до вчительки молодших класів, місіс Ґенді (Джулі Ґарнер), не з’явився цілий клас. Виявляється, попередньої ночі, рівно о 2:17, 17 дітей одночасно встали з ліжок, вийшли з дому — і зникли в темряві без сліду. Але чи справді вони діяли за власною волею? Що або хто стоїть за цим моторошним зникненням, яке приголомшило всю громаду?

«Зброя» — новий повнометражний трилер Зака Креґґера, актора, продюсера та режисера, відомого за фільмами «Варвар» і «Компаньйон». На створення стрічки його частково надихнула «Магнолія» Пола Томаса Андерсона. Права на фільм викликали запеклу боротьбу між гігантами індустрії — серед них Netflix, TriStar Pictures, Universal Pictures і New Line Cinema, остання з яких зрештою здобула перемогу.

У головних ролях — Джош Бролін («Люди в чорному 3», «Дедпул 2»), Джулія Ґарнер («Озарк»), Олден Ейренрайк («Оппенгеймер»), Остін Абрамс («Ходячі мерці») та Бенедикт Вонґ («Доктор Стрендж»).

Нагадаємо, в український прокат фільм «Зброя» виходить 7 серпня.

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