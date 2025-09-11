ТСН у соціальних мережах

У мінісукні з принтом polka dot і відкритими плечима: Рейчел Зеглер у кокетливому луку вийшла з театру

24-річна акторка потрапила під приціл папараці після мюзиклу, в якому зіграла.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер папараці заскочили, коли вона залишала театр «Палладіум» після виступу у мюзиклі «Евіта» у Лондоні. Вона роздавала автографи фанатам.

Акторка продемонструвала там кокетливий образ. На ній була чорна мінісукня з білим принтом polka dot. Вбрання мало оголені плечі та асиметричну спідницю, яка підкреслила її стрункі ноги.

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Лук Зеглер доповнила високими темно-коричневими чоботами на підборах. Волосся вона зібрала у високий хвіст і зробила макіяж із ніжним блиском на губах. Вуха Рейчел прикрасила сережками-кільцями, а шию — тонким ланцюжком. На сукні у неї висіли сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер вийшла у світ у сірому штанному костюмі від бренду Alex Perry, жакет якого одягла на голе тіло.

