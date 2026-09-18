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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

У сукні з принтом "зебра" й глибоким декольте: модель у сміливому луку позувала перед фотокамерою

Єва Гейл обожнює фотографуватися красивих вбраннях.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася в Instagram знімками свого нового сміливого образу, у якому продемонструвала гарну фігуру.

Єва Гейл

Єва Гейл

На Єві була довга сукня з чорно-білим анімалістичним принтом. Вбрання мало галтер-зав’язку на шиї, глибоке декольте і повністю відкриту спину.

Єва Гейл

Єва Гейл

На талії тканина була задрапована і скріплена декоративною срібною овальною брошкою. Спідниця мала високий розріз, який дозволив Єві демонструвати стрункі засмаглі ноги. До сукні Гейл підібрала білі мюлі на шпильках.

Єва Гейл

Єва Гейл

Гейл розпустила волосся, зробила макіяж з рожевою помадою, вуха прикрасила сережками-квітами, а руки — золотими браслетами.

Єва Гейл

Єва Гейл

Дывчина позувала на тлі білих стін у променях теплого сонця, демонструючи вбрання з різних ракурсів.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, раніше Єва Гейл у крихітному бікіні лимонного відтінку приймала сонячні ванни.

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