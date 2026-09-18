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- Шоу-бізнес
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У сукні з принтом "зебра" й глибоким декольте: модель у сміливому луку позувала перед фотокамерою
Єва Гейл обожнює фотографуватися красивих вбраннях.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася в Instagram знімками свого нового сміливого образу, у якому продемонструвала гарну фігуру.
На Єві була довга сукня з чорно-білим анімалістичним принтом. Вбрання мало галтер-зав’язку на шиї, глибоке декольте і повністю відкриту спину.
На талії тканина була задрапована і скріплена декоративною срібною овальною брошкою. Спідниця мала високий розріз, який дозволив Єві демонструвати стрункі засмаглі ноги. До сукні Гейл підібрала білі мюлі на шпильках.
Гейл розпустила волосся, зробила макіяж з рожевою помадою, вуха прикрасила сережками-квітами, а руки — золотими браслетами.
Дывчина позувала на тлі білих стін у променях теплого сонця, демонструючи вбрання з різних ракурсів.
Нагадаємо, раніше Єва Гейл у крихітному бікіні лимонного відтінку приймала сонячні ванни.