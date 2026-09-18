У сукні з принтом "зебра" й глибоким декольте: модель у сміливому луку позувала перед фотокамерою

Єва Гейл

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Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася в Instagram знімками свого нового сміливого образу, у якому продемонструвала гарну фігуру.

Єва Гейл

На Єві була довга сукня з чорно-білим анімалістичним принтом. Вбрання мало галтер-зав’язку на шиї, глибоке декольте і повністю відкриту спину.

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Єва Гейл

На талії тканина була задрапована і скріплена декоративною срібною овальною брошкою. Спідниця мала високий розріз, який дозволив Єві демонструвати стрункі засмаглі ноги. До сукні Гейл підібрала білі мюлі на шпильках.

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Єва Гейл

Гейл розпустила волосся, зробила макіяж з рожевою помадою, вуха прикрасила сережками-квітами, а руки — золотими браслетами.

Єва Гейл

Дывчина позувала на тлі білих стін у променях теплого сонця, демонструючи вбрання з різних ракурсів.

Єва Гейл

Нагадаємо, раніше Єва Гейл у крихітному бікіні лимонного відтінку приймала сонячні ванни.

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