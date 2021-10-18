У сукні з птахами і оголеними плечима: елегантний образ Катерини Кухар

У сукні з птахами і оголеними плечима: елегантний образ Катерини Кухар

Балерина показала знімки з гримерки.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram світлини свого ефектного образу, в якому вона з'явилася у сьомому ефірі шоу "Танці з зірками".

Балерина була одягнена в елегантну сіру сукню із зображенням птахів, які сидять на деревах, і таких самих рукавах з чорними стрічками, які знімаються.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Шию вона прикрасила перловим намистом і делікатним тонким ланцюжком. Волосся Катерина зібрала у низький хвіст і зробила макіяж з акцентом на очах. У вухах у неї були сережки-цвяшки. Кухар мала прекрасний вигляд.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

"І нехай зірки запалять цю танцювальну галактику! Передчуваю феєричний екватор!" — підписала знімок балерина.

У цьому ефірі зірковою гостей-суддею була Настя Каменських, яка прийшла у чорному сексуальному вбранні і з чокером з величезною червоною квіткою. Катя опублікувала в Instagram Stories відео зі співачкою.

Настя Каменських і Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

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