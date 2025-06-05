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- Шоу-бізнес
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У сукні з пишною спідницею: Сідні Свіні в яскравому вбранні відвідала прем’єру фільму
Дівчина сяяла в Нью-Йорку на презентації фільму «Долина Еха», який відразу показуватимуть на Apple TV+.
Красуня Сідні Свіні, яка в останні кілька років стала висхідною голлівудською суперзіркою та новою іконою моди, знову вийшла на публіку.
На заході Сідні стала головною зіркою, а все завдяки її яскравій сукні. Вона носила кастомне вбрання від Vera Wang — довгу вечірню сукню з бальною спідницею, яку було виконано в яскраво-червоному кольорі.
Також у сукні акторки було оригінально оформлене декольте зі складками, корсет та об’ємна баска, яка останнім часом стала справжнім трендом серед зірок.
Також Сідні зробила об’ємне укладання з легкими локонами та лаконічний макіяж з нюдовою помадою на губах.
Раніше акторку помітили папараці у місті, коли вона виходила з автомобіля. Сідні активно готувалася до виходу на публіку.