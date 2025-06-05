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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
1 хв

У сукні з пишною спідницею: Сідні Свіні в яскравому вбранні відвідала прем’єру фільму

Дівчина сяяла в Нью-Йорку на презентації фільму «Долина Еха», який відразу показуватимуть на Apple TV+.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Красуня Сідні Свіні, яка в останні кілька років стала висхідною голлівудською суперзіркою та новою іконою моди, знову вийшла на публіку.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

На заході Сідні стала головною зіркою, а все завдяки її яскравій сукні. Вона носила кастомне вбрання від Vera Wang — довгу вечірню сукню з бальною спідницею, яку було виконано в яскраво-червоному кольорі.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Також у сукні акторки було оригінально оформлене декольте зі складками, корсет та об’ємна баска, яка останнім часом стала справжнім трендом серед зірок.

Також Сідні зробила об’ємне укладання з легкими локонами та лаконічний макіяж з нюдовою помадою на губах.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Раніше акторку помітили папараці у місті, коли вона виходила з автомобіля. Сідні активно готувалася до виходу на публіку.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
350
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