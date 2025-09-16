- Дата публікації
У сукні з рюшами і на шпильках: папараці заскочили Ешлі Грем дорогою на вечірку
37-річна модель plus size в образі total black відвідала івент ювелірного бренду.
Папараці заскочили Ешлі Грем, коли вона йшла на вечірку ювелірного бренду Chopard, організованої з нагоди запуску нової колекції прикрас Ice Cube.
Модель одягла чорну обтислу сукню максі на тонких бретельках, із пікантним декольте, напівпрозорою спідницею і рюшами. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками з камінням і на шпильках.
Грем зібрала волосся у високий хвіст і зробила вечірній макіяж. Від прикрас Ешлі відмовилася, напевно, щоб мати можливість приміряти презентовані новинки.
