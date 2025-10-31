У сукні з рюшами та оригінальному чокері: Каміла Кабельо відвідала особливий галавечір

Каміла Кабельо / © Associated Press

Американська співачка Каміла Кабельо відвідала п’ятий щорічний галавечір Dia de Muertos Gala, який проводився в Лос-Анджелесі. Вона вийшла на публіку в оригінальній сукні чорного кольору з опущеними на плечі бретельками.

Вбрання підкреслювало всі вигини фігури знаменитості, а романтики образу додавали рюші спереду на сукні, рукавах і подолі. Також Каміла доповнила образ чокером з перловими нитками, що нагадує той, який колись носила принцеса Діана.

А прийшла на цей галавечір Кабельо в компанії особливої супутниці — своєї бабусі Мерседе. Річ у тім, що захід Dia de Muertos Gala покликаний віддати належне культурі, сім’ї та суспільству, вшановуючи «першопрохідців, які проклали шлях до нещодавнього сплеску світового визнання мексиканської та латиноамериканської художньої творчості».

У зв’язку з цим Кабельо вручить премію «Абуеліта» своїй бабусі-письменниці «на знак визнання її ролі в житті Каміли і її поваги до її латиноамериканської спадщини».

Також тією, хто часто виходить у світ зі своєю бабусею є акторка Флоренс П’ю, яка не раз брала родичку на прем’єри своїх фільмів.