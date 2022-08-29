У сукні з розкішним декольте: Бібі Рекса на церемонії нагородження MTV Video Music Awards

Вночі, 28 серпня, у Нью-Джерсі відбулося вручення престижної музичної премії MTV Video Music Awards 2022 – це одна з головних подій індустрії. Ведучими яскравого вечора стали LL Cool, Нікі Мінаж та Джек Гарлоу.

Однією із зірок, яка з'явилася на червоній доріжці, стала співачка Бібі Рекса. 32-річна зірка зачарувала публіку і своїх шанувальників образом у чорній сукні від бренду Vivienne Westwood.

Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Вбрання мало дуже глибоке декольте у вигляді банта, спущені бретельки та високий розріз на спідниці. Прикрашена сукня була лише кількома драпуваннями, характерними для бренду. Доповнили образ співачки, босоніжки на платформі та прикраси - персні, діамантове лаконічне кольє та ланцюжок з підвіскою у вигляді літери В, що, ймовірно, символізує псевдонім співачки. Її справжнє ім'я Блета.

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