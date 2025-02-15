У сукні з розкішним декольте: модель Емілі Ратаковскі прийшла на концерт у Нью-Йорку

Відома модель та акторка з'явилася на заході у Нью-Йорку SNL50: The Homecoming Concert, присвяченому 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live.

Для свого виходу на публіку цього разу Емілі Ратаковскі обрала темно-зелену мінісукню з фактурної тканини. Її вбрання привертало увагу оригінальним фігурним декольте, а також асиметричним подолом, які підкреслювали її розкішну фігуру.

Свій образ Емілі доповнила лише гостроносими туфлями на підборах, макіяжем та простим укладанням.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Також на цьому заході з'явилася співачка Леді Гага. Суперзірку помітили у готичному вбранні, коли вона лише прямувала на концерт.

Леді Гага / Фото: Getty Images

А ось Майлі Сайрус позувала перед фотографами SNL50: The Homecoming Concert у чорній шкіряній сукні від Roberto Cavalli.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

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