У сукні з розкішним декольте: модель Емілі Ратаковскі прийшла на концерт у Нью-Йорку

Відома модель та акторка з'явилася на заході у Нью-Йорку SNL50: The Homecoming Concert, присвяченому 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live.
Для свого виходу на публіку цього разу Емілі Ратаковскі обрала темно-зелену мінісукню з фактурної тканини. Її вбрання привертало увагу оригінальним фігурним декольте, а також асиметричним подолом, які підкреслювали її розкішну фігуру.
Свій образ Емілі доповнила лише гостроносими туфлями на підборах, макіяжем та простим укладанням.
Також на цьому заході з'явилася співачка Леді Гага. Суперзірку помітили у готичному вбранні, коли вона лише прямувала на концерт.
А ось Майлі Сайрус позувала перед фотографами SNL50: The Homecoming Concert у чорній шкіряній сукні від Roberto Cavalli.
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