У сукні з розкішним шлейфом та стразами: "дівчина Бонда" Катерина Муріно знову на червоній доріжці

Цього року акторці випала важлива роль на цьому ювілейному 80-му кінофестивалі.

У Венеції стартував щорічний кінофестиваль і його "хрещеною матір'ю" цього року стала акторка Катерина Муріно, яка прославилася завдяки ролі "дівчини Бонда" у фільмі "Казино Рояль" 2006 року.

На відкриття заходу акторка прийшла у багатошаровій червоній сукні від Модного дому Armani Privé із кутюрної колекції осінь-зима 2014 року. А ось наступного дня вона віддала перевагу вже білому кольору – сукні від бренду Versace.

Це було довге вбрання зі шлейфом та розрізом на спідниці. Також сукня не мала бретелів, а декольте та стегна прикрашали вставки зі стразами.

Катерина Муріно / Фото: Associated Press

На знаменитості було ще кольє у вигляді листя та у такому ж дизайні каблучки на пальцях. Волосся вона уклала назад у гладку зачіску, а також зробила насичений макіяж очей.

Катерина Муріно / Фото: Associated Press

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