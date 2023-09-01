У сукні з розкішним шлейфом та стразами: "дівчина Бонда" Катерина Муріно знову на червоній доріжці

Цього року акторці випала важлива роль на цьому ювілейному 80-му кінофестивалі.
У Венеції стартував щорічний кінофестиваль і його "хрещеною матір'ю" цього року стала акторка Катерина Муріно, яка прославилася завдяки ролі "дівчини Бонда" у фільмі "Казино Рояль" 2006 року.
На відкриття заходу акторка прийшла у багатошаровій червоній сукні від Модного дому Armani Privé із кутюрної колекції осінь-зима 2014 року. А ось наступного дня вона віддала перевагу вже білому кольору – сукні від бренду Versace.
Це було довге вбрання зі шлейфом та розрізом на спідниці. Також сукня не мала бретелів, а декольте та стегна прикрашали вставки зі стразами.
На знаменитості було ще кольє у вигляді листя та у такому ж дизайні каблучки на пальцях. Волосся вона уклала назад у гладку зачіску, а також зробила насичений макіяж очей.
Читайте також:
- У готичній сукні з ефектним декольте: іспанська акторка сяяла на кінофестивалі у Венеції
- У білій сукні та прикрасах з пантерою: струнка італійська модель у розкішному образі сяяла на червоній доріжці
- Спереду – айворі, а ззаду – оксамит: італійська аристократка відвідала кінофестиваль у сукні Schiaparelli