У сукні з розкішною вишивкою: акторка Ана де Армас вийшла на килимову доріжку престижної церемонії

34-річна акторка Ана де Армас відвідала церемонію "Золотий глобус", оскільки була цього року серед номінантів на цю престижну премію у категорії "Найкраща драматична акторка" за роль у фільмі "Білявка".

Бажану золоту статуетку вона не отримала (перемогу в цій категорії здобула Кейт Бланшетт), але все ж вбралася так, що про неї говорили, не менше ніж про переможницю.

Ана вибрала для церемонії чорну сукню від бренду Louis Vuitton, з якою співпрацює досить довго. Вбрання не мало бретельок, а спереду було прикрашене розкішною геометричною вишивкою сріблястими лелітками.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Також сукня мала шлейф, добре підкреслювала фігуру зірки, а ось макіяж і зачіску вона обрала максимально лаконічні. Ще в образі були присутні босоніжки на підборах та діамантовий браслет на зап'ясті.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

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