У сукні з розрізами та декольте: зірка "Корони" Клер Фой на прем'єрі в Лондоні

У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Незнайомці", в якому зіграла зірка "Корони" — британська акторка Клер Фой. Жінка з'явилася на червоній доріжці у білій сукні незвичайного дизайну.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Судячи з ранніх суконь, які Клер носила на різноманітні заходи, вона любить глибокі вирізи. Цього разу зірка вирішила також обрати сукню з декольте. Також у вбрання були тонкі бретельки та відкрита спина та ефектні розрізи на спідниці, які доходили практично до сідниць Фой.

Спідниця у сукні двошарова і під щільною тканиною була ще шифонова, також білого відтінку.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Цей лаконічний образ вона доповнила сріблястими босоніжками від Aquazzura, а також макіяжем й сережками.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Сукня на тонких бретельках Клер нагадала вбрання іншої акторки — Рейчел Зеглер від Модного дому Christian Dior з колекції осінь-зима 2023-2024, яке та одягнула минулого року на престижну церемонію Time100 Next.

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