У сукні з розрізом: акторка Голлі Беррі відвідала світську вечерю у Франції

Голлі Беррі / © Getty Images

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Акторка Голлі Беррі, яка цього року є членом журі Каннського кінофестивалю, з’явилася серед гостей світської вечері, організованої брендом L’Oreal Paris на честь жінок у кіно.

На цьому заході акторка позувала у довгій сукні лаконічного бежевого відтінку від бренду Elie Saab. Її сукня не мала бретельок, на грудях її прикрашали складки тканини, які повторювалися і на стегні. Спідницю ж прикрашав високий розріз, який демонстрував її гламурні босоніжки з камінням.

Голлі Беррі / © Getty Images

Ця сукня акторки була набагато кращою за ту, яку вона обрала для червоної доріжки в день прем’єри в Каннах фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата». Її чорно-рожеве вбрання від Celia Kritharioti «укоротило» їй ноги і перетискало зуну під пахвами.

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Голлі Беррі / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press