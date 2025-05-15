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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
755
Час на прочитання
1 хв

У сукні з розрізом: акторка Голлі Беррі відвідала світську вечерю у Франції

Голлівудська зірка вибрала для своєї появи вбрання лаконічного кольору.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Getty Images

Акторка Голлі Беррі, яка цього року є членом журі Каннського кінофестивалю, з’явилася серед гостей світської вечері, організованої брендом L’Oreal Paris на честь жінок у кіно.

На цьому заході акторка позувала у довгій сукні лаконічного бежевого відтінку від бренду Elie Saab. Її сукня не мала бретельок, на грудях її прикрашали складки тканини, які повторювалися і на стегні. Спідницю ж прикрашав високий розріз, який демонстрував її гламурні босоніжки з камінням.

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Getty Images

Ця сукня акторки була набагато кращою за ту, яку вона обрала для червоної доріжки в день прем’єри в Каннах фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата». Її чорно-рожеве вбрання від Celia Kritharioti «укоротило» їй ноги і перетискало зуну під пахвами.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
755
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