У сукні з розрізом до стегна: зірка фільму "Веном 2" в ефектному образі сяяла на заході у Мілані

Наомі Гарріс у гарному вбранні постала на івенті від бренду швейцарських годинників.

Зірка фільмів "Веном 2" і "007: Спектр" Наомі Гарріс відвідала захід Shine with Omega у Мілані, який організував бренд швейцарських годинників.

Перед фотокамерами зірка з'явилася в елегантній рожевій сукні-бюст'є максі від бренду Azzi & Osta. Вбрання мало пікантне декольте, великий фіолетовий волан і високий розріз до стегна, який дозволив Гарріс продемонструвати свої стрункі ноги.

Наомі Гарріс / Фото: Getty Images

Аутфіт Наомі доповнила чорними босоніжками Roger Vivier на шпильках. Вона уклала волосся у гарні локони, зробила макіяж із тінями лавандового відтінку і чорним олівцем та білий манікюр.

У вухах у неї були срібні сережки, на шиї – ланцюжок із підвіскою з камінням, а на руці – годинник OMEGA Speedmaster.

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