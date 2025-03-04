У сукні з розрізом до стегна і розкішних прикрасах: гарна Джоді Тернер-Сміт на вечірці Vanity Fair

Джоді Тернер-Сміт стала гостею вечірки Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.

Для своєї появи вона обрала ефектну білу сукню з драпуванням і шлейфом від бренду Vivienne Westwood. Головний акцент у її аутфіті був на високому розрізі аж до стегна, який їй дозволив продемонструвати стрункі ноги.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Лук Джоді доповнила туфлями-човниками кольору металік, а також розкішними прикрасами з діамантами і смарагдами. Тернер-Смітзробила стильне укладання, макіяж із чорними стрілками і довгий гострий перламутровий манікюр.

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