У сукні з розрізом до стегна: Кендалл Дженнер зазнімкували папараці

Кендал Дженнер влаштувала вечірку під назвою 818 Tequila, в SoHo house в Малібу в четвер, куди запросила своїх знаменитих сестер.

Папараці сфотографували, як 26-річна Кендалл прямувала на захід. Зірка була одягнена у довгу білу сукню на одне плече з високим розрізом до стегна від Rick Owens та взута у чорні босоніжки на невисоких підборах від Row Bare. А на плечі дівчина мала сумку The Row Half Moon.

Кендал розпустила волосся, зробила лаконічний макіяж і одягла сережки-висячки. Образ вийшов дуже ніжний.

Нещодавно Дженнер оголосила про випуск текіли Eight Reserve by 818 — преміального Añejo Reserve, який буде доступний для покупки наступного місяця. До вечірки також приєдналися її батьки Кріс Дженнер і Кейтлін Дженнер.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер запустила власний бренд текіли під назвою 818 Tequila, над створенням якого працювала чотири роки. Саме на честь цього бренду і було організовано вечірку.

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