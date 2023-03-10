У сукні з розрізом до стегна: Майлі Сайрус в елегантному образі відвідала фешншоу

Співачка в розкішному вбранні продемонструвала стрункі ноги.
Майлі Сайрус побувала на показі Модного дому Versace, який відбувся в Західному Голлівуді.
Перед фотокамерами артистка з'явилася в елегантному вбранні зі шлейфом. На ній була чорно-біла сукня максі, прикрашена на тулубі срібними ланцюжками. Вбрання мало розріз аж до стегна, крізь який зірка змогла похизуватися стрункими ногами.
Аутфіт Майлі доповнила чорними босоніжками на шпильках. Одну половину волосся Сайрус пофарбувала в чорний колір, а іншу - в білий, і уклала в локони. В макіяжі співачка зробила акцент на очах із чорними тінями. На руці у неї був широкий металевий браслет.
Майлі сиділа в першому ряду поряд з Елтоном Джоном і репером Lil Nas X.
Нагадаємо, на фешншоу також прийшли сестри Періс і Нікі Гілтон разом зі своєю мамою.
Читайте також: