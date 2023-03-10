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У сукні з розрізом до стегна: Майлі Сайрус в елегантному образі відвідала фешншоу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У сукні з розрізом до стегна: Майлі Сайрус в елегантному образі відвідала фешншоу

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Співачка в розкішному вбранні продемонструвала стрункі ноги.

Майлі Сайрус побувала на показі Модного дому Versace, який відбувся в Західному Голлівуді.

Перед фотокамерами артистка з'явилася в елегантному вбранні зі шлейфом. На ній була чорно-біла сукня максі, прикрашена на тулубі срібними ланцюжками. Вбрання мало розріз аж до стегна, крізь який зірка змогла похизуватися стрункими ногами.

Майлі Сайрус / © Associated Press
Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Аутфіт Майлі доповнила чорними босоніжками на шпильках. Одну половину волосся Сайрус пофарбувала в чорний колір, а іншу - в білий, і уклала в локони. В макіяжі співачка зробила акцент на очах із чорними тінями. На руці у неї був широкий металевий браслет.

Майлі Сайрус / © Associated Press
Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Майлі сиділа в першому ряду поряд з Елтоном Джоном і репером Lil Nas X.

Майлі Сайрус / © Associated Press
Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на фешншоу також прийшли сестри Періс і Нікі Гілтон разом зі своєю мамою.

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Дата публікації
Перегляди
384
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