У сукні з розрізом до стегна: Геля Зозуля на костюмованій вечірці, присвяченій фільму "Wicked: Чародійка. Частина 2"

Нещодавно у Києві, у вишуканому ресторані Belkin, відбулася костюмована вечірка, присвячена виходу в український прокат фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2».

На заході, на якому побувала редакція Леді.ТСН.ua, панувала магічна атмосфера із гарними квітковими композиціями, казковим ароматом і чудовим настроєм. Здавалося, що гості, які з’явилися в образах героїв всесвіту Wicked, опинилися у справжньому чарівному Смарагдовому місті.

Христина Коза, Ігор Мотін, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Ігор Мотін і Valerie Gillan/Фото David Neparidze

Христина Коза/Фото David Neparidze

Галина Зайва, Мар’яна Іванчихіна, Ольга Нічухіна, Катерина Петренко, Анна Луценко, Олена Момот/Фото David Neparidze

Ольга Нічухіна, Марієтта, Ольга Женевська, Анна Луценко, Аліса Дікалова, Катерина Петренко/Фото David Neparidze

Цього вечора гості сяяли у зефірних сукнях, наче принцеси, у чорних вбраннях і капелюхах, як у чародійок, із яскравим гримом, який нагадував Ельфабу, і ніжними макіяжами, які відсилали до Ґлінди.

Гості заходу/Фото David Neparidze

Дарина Лотоцька/Фото David Neparidze

Alyara/Фото David Neparidze

Івент відвідали артисти, блогери та б’юті-креатори. Серед них були співаки Геля Зозуля, Марієтта і Tom Soda, ведучий Вʼячеслав Соломка, олімпійський чемпіон Олег Вєрняєв та інші.

Анна Луценко і Геля Зозуля/Фото David Neparidze

Вʼячеслав Соломка/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото David Neparidze

Христина Коза, Олег Вєрняєв, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Геля Зозуля продемонструвала на заході вишуканий образ total black. На ній була сукня приталеного силуету, з американською проймою та боковим розрізом до стегна. Зверху зірка одягла прозору асиметричну накидку. Лук вона завершила чорними лакованими чоботами на шпильках.

Геля Зозуля/Фото David Neparidze

Гості вечірки/Фото David Neparidze

Ольга Женевська, Марія Булка, Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Ольга Федорущенко/Фото David Neparidze

Анна Мохир, Христина Коза, Альона Солонко, Мар’яна Іванчихіна/Фото David Neparidze

Макс Кіреєв, Ольга Женевська, Дарія Уайт/Фото David Neparidze

Анна Мохир та Аліна Онопа/Фото David Neparidze

Лідія Тропман і Вʼячеслав Соломка/Фото David Neparidze

Лала Цукерман/Фото David Neparidze

Тетяна Буріна і Галина Зайва/Фото David Neparidze

Анатолій Міганов і Марія Булка/Фото David Neparidze

Тетяна Колчанова, Сніжана Успенська, Дана Маслюк, Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

Про фільм:

В основу «Wicked Чародійка» ліг найуспішніший бродвейський мюзикл усіх часів, який вже понад 20 років збирає аншлаги по всьому світу. Це історія про двох дівчат, яких доля зводить разом задовго до подій «Чарівника країни Оз» — про те, як народжується справжня дружба, що здатна вистояти проти політики, упереджень й амбіцій.

Екранізація стала одним із наймасштабніших проєктів студії Universal за останні роки. У головних ролях — Синтія Еріво (Ельфаба), володарки рідкісної «потрійної корони» театральних нагород (Tony, Grammy, Emmy), та Аріана Гранде (Ґлінда), яка вперше демонструє на великому екрані свій драматичний потенціал, зберігаючи водночас характерну вокальну майстерність. Разом вони створили дует, який поповнив золотий фонд кіно-мюзиклів.

Друга частина фантастичної пригоди — це кульмінація історії: викриття правди про Чарівника, боротьба за свободу, нерозривні зв’язки героїв і ті рішення, які назавжди змінять країну Оз.

«Wicked: Чародійка. Частина 2» вже в українському прокаті.