У сукні з розрізом до стегна: Геля Зозуля на костюмованій вечірці, присвяченій фільму "Wicked: Чародійка. Частина 2"
У серці столиці відбувся яскравий івент, на якому зібралися любителі фантастичної пригоди “Wicked: Чародійка”.
Нещодавно у Києві, у вишуканому ресторані Belkin, відбулася костюмована вечірка, присвячена виходу в український прокат фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2».
На заході, на якому побувала редакція Леді.ТСН.ua, панувала магічна атмосфера із гарними квітковими композиціями, казковим ароматом і чудовим настроєм. Здавалося, що гості, які з’явилися в образах героїв всесвіту Wicked, опинилися у справжньому чарівному Смарагдовому місті.
Цього вечора гості сяяли у зефірних сукнях, наче принцеси, у чорних вбраннях і капелюхах, як у чародійок, із яскравим гримом, який нагадував Ельфабу, і ніжними макіяжами, які відсилали до Ґлінди.
Івент відвідали артисти, блогери та б’юті-креатори. Серед них були співаки Геля Зозуля, Марієтта і Tom Soda, ведучий Вʼячеслав Соломка, олімпійський чемпіон Олег Вєрняєв та інші.
Геля Зозуля продемонструвала на заході вишуканий образ total black. На ній була сукня приталеного силуету, з американською проймою та боковим розрізом до стегна. Зверху зірка одягла прозору асиметричну накидку. Лук вона завершила чорними лакованими чоботами на шпильках.
Про фільм:
В основу «Wicked Чародійка» ліг найуспішніший бродвейський мюзикл усіх часів, який вже понад 20 років збирає аншлаги по всьому світу. Це історія про двох дівчат, яких доля зводить разом задовго до подій «Чарівника країни Оз» — про те, як народжується справжня дружба, що здатна вистояти проти політики, упереджень й амбіцій.
Екранізація стала одним із наймасштабніших проєктів студії Universal за останні роки. У головних ролях — Синтія Еріво (Ельфаба), володарки рідкісної «потрійної корони» театральних нагород (Tony, Grammy, Emmy), та Аріана Гранде (Ґлінда), яка вперше демонструє на великому екрані свій драматичний потенціал, зберігаючи водночас характерну вокальну майстерність. Разом вони створили дует, який поповнив золотий фонд кіно-мюзиклів.
Друга частина фантастичної пригоди — це кульмінація історії: викриття правди про Чарівника, боротьба за свободу, нерозривні зв’язки героїв і ті рішення, які назавжди змінять країну Оз.
«Wicked: Чародійка. Частина 2» вже в українському прокаті.