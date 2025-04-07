У сукні з розрізом до стегна: модель в ефектному образі похизувалася стрункими ногами

Маріанна Фонсека / © Associated Press

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Модель Маріанна Фонсека відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого коханого — учасника гурту The Chainsmokers — Ендрю Таґгартом.

Маріанна сяяла на червоній доріжці в ефектному образі. На ній була смілива сукня з кутюрної колекції весна-літо 2025 бренду Tony Ward, яка складалася з чорної спідниці зі шлейфом та асиметричного синьо-чорного корсету, розшитого бісером і паєтками. Спідниця з одного боку оголювала частину стегна дівчини і мала високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Маріанна Фонсека та Ендрю Таґгарт / © Associated Press

Лук Фонсека доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж у ніжних відтінках, діамантові сережки-цвяшки у вухах і діамантове намисто на шиї.

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