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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
1 хв

У сукні з розрізом до стегна: модель в ефектному образі похизувалася стрункими ногами

Маріанна Фонсека привернула до себе увагу на івенті красивим вбранням від Tony Ward.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Маріанна Фонсека

Маріанна Фонсека / © Associated Press

Модель Маріанна Фонсека відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого коханого — учасника гурту The Chainsmokers — Ендрю Таґгартом.

Маріанна сяяла на червоній доріжці в ефектному образі. На ній була смілива сукня з кутюрної колекції весна-літо 2025 бренду Tony Ward, яка складалася з чорної спідниці зі шлейфом та асиметричного синьо-чорного корсету, розшитого бісером і паєтками. Спідниця з одного боку оголювала частину стегна дівчини і мала високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Маріанна Фонсека та Ендрю Таґгарт / © Associated Press

Маріанна Фонсека та Ендрю Таґгарт / © Associated Press

Лук Фонсека доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж у ніжних відтінках, діамантові сережки-цвяшки у вухах і діамантове намисто на шиї.

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