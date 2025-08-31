ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

У сукні з розрізом до стегна: польська модель Аня Рубік на Венеційському кінофестивалі

42-річна польська модель у вечірньому аутфіті позувала на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аня Рубік

Аня Рубік / © Associated Press

Аня Рубік відвідала прем’єру фільму сценариста і режисера Джима Джармуша — «Батько, мати, сестра, брат», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю.

На червоній доріжці вона з’явилася у чорній сукні максі без бретельок, із драпуванням зверху і високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Аня Рубік / © Associated Press

Аня Рубік / © Associated Press

Аутфіт Аня доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила стильне укладання і макіяж із акцентом на очах. Вуха Рубік прикрасила довгими сережками з камінням, а на руці красувалася каблучка з великим зеленим каменем та золотим обрамленням.

Аня Рубік / © Associated Press

Аня Рубік / © Associated Press

Нагадаємо, Аня Рубік прийшла на показ Saint Laurent у межах Паризького тижня моди у відвертому образі total black.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie