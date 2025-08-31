У сукні з розрізом до стегна: польська модель Аня Рубік на Венеційському кінофестивалі

Аня Рубік / © Associated Press

Аня Рубік відвідала прем’єру фільму сценариста і режисера Джима Джармуша — «Батько, мати, сестра, брат», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю.

На червоній доріжці вона з’явилася у чорній сукні максі без бретельок, із драпуванням зверху і високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Аня Рубік / © Associated Press

Аутфіт Аня доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила стильне укладання і макіяж із акцентом на очах. Вуха Рубік прикрасила довгими сережками з камінням, а на руці красувалася каблучка з великим зеленим каменем та золотим обрамленням.

Аня Рубік / © Associated Press

Нагадаємо, Аня Рубік прийшла на показ Saint Laurent у межах Паризького тижня моди у відвертому образі total black.