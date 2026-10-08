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- Шоу-бізнес
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У сукні з розрізом до стегна: зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі в ефектному образі відвідала кінофестиваль
Акторка в образі total black потрапила під приціл папараці.
Голлі Бейлі, яка прославилася роллю Аріель в екранізації «Русалоньки» від Disney, відвідала прем’єру фільму «Дебют» під час 64-го Нью-Йоркського кінофестивалю.
Акторка була одягнена в чорну асиметричну сукню на одне плече з драпуванням і довгим шлейфом. Особливо ефектний вигляд мав високий розріз, який під час ходьби відкривав її ноги майже до стегон.
Вбрання Голлі доповнила чорними босоніжками на платформі та тонких високих шпильках із ремінцями навколо щиколоток. У руці вона тримала маленьку сріблясту сумку, густо оздоблену блискучими камінцями, з круглою ручкою з камінням.
З прикрас Бейлі обрала сережки-кільця та кілька каблучок. Її довгі локи зі світлими пасмами спадали на плечі, а біля скронь були прибрані назад. Макіяж з чорними стрілками і коричневою помадою завершив образ. На нігтях ніг у неї був темний педикюр.
Нагадаємо, Голлі Бейлі відвідала захід в ефектній чорній сукні від бренду Christian Siriano з білим гороховим принтом і пікантним декольте.