У сукні з розрізом до стегна: зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі в ефектному образі відвідала кінофестиваль

Голлі Бейлі / © Getty Images

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Голлі Бейлі, яка прославилася роллю Аріель в екранізації «Русалоньки» від Disney, відвідала прем’єру фільму «Дебют» під час 64-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

Акторка була одягнена в чорну асиметричну сукню на одне плече з драпуванням і довгим шлейфом. Особливо ефектний вигляд мав високий розріз, який під час ходьби відкривав її ноги майже до стегон.

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Голлі Бейлі / © Getty Images

Вбрання Голлі доповнила чорними босоніжками на платформі та тонких високих шпильках із ремінцями навколо щиколоток. У руці вона тримала маленьку сріблясту сумку, густо оздоблену блискучими камінцями, з круглою ручкою з камінням.

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З прикрас Бейлі обрала сережки-кільця та кілька каблучок. Її довгі локи зі світлими пасмами спадали на плечі, а біля скронь були прибрані назад. Макіяж з чорними стрілками і коричневою помадою завершив образ. На нігтях ніг у неї був темний педикюр.

Нагадаємо, Голлі Бейлі відвідала захід в ефектній чорній сукні від бренду Christian Siriano з білим гороховим принтом і пікантним декольте.

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