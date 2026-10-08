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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
442
Час на прочитання
1 хв

У сукні з розрізом до стегна: зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі в ефектному образі відвідала кінофестиваль

Акторка в образі total black потрапила під приціл папараці.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Голлі Бейлі

Голлі Бейлі / © Getty Images

Голлі Бейлі, яка прославилася роллю Аріель в екранізації «Русалоньки» від Disney, відвідала прем’єру фільму «Дебют» під час 64-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

Акторка була одягнена в чорну асиметричну сукню на одне плече з драпуванням і довгим шлейфом. Особливо ефектний вигляд мав високий розріз, який під час ходьби відкривав її ноги майже до стегон.

Голлі Бейлі / © Getty Images

Голлі Бейлі / © Getty Images

Вбрання Голлі доповнила чорними босоніжками на платформі та тонких високих шпильках із ремінцями навколо щиколоток. У руці вона тримала маленьку сріблясту сумку, густо оздоблену блискучими камінцями, з круглою ручкою з камінням.

З прикрас Бейлі обрала сережки-кільця та кілька каблучок. Її довгі локи зі світлими пасмами спадали на плечі, а біля скронь були прибрані назад. Макіяж з чорними стрілками і коричневою помадою завершив образ. На нігтях ніг у неї був темний педикюр.

Нагадаємо, Голлі Бейлі відвідала захід в ефектній чорній сукні від бренду Christian Siriano з білим гороховим принтом і пікантним декольте.

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