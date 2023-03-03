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У сукні з розрізом до талії: колишня дружина Віталія Кличка запалила на паркеті

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
4083
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з розрізом до талії: колишня дружина Віталія Кличка запалила на паркеті

Наталія Єгорова / Фото: Getty Images

Наталія Єгорова бере участь у проєкті "Танці із зірками" у Німеччині.

Наталія Єгорова — колишня дружина Віталія Кличка - виступає у німецькій версії популярного шоу "Танці із зірками". Сьогодні, 3 березня, у Кельні відбувся черговий етап, на якому Наталія постала в ефектному образі. Зі своїм партнером Анджеєм Цибісом Єгорова станцювала румбу. 

Наталья Егорова / © Getty Images
Наталья Егорова / Фото: Getty Images

Єгорова представила свій танець у рожевій сукні з глибоким декольте, яке відкривало верхню частину прикрашеного стразами ліфчика. Сукня також мала високий до стегна розріз, який дозволив продемонструвати довгі стрункі ноги колишньої моделі в колготках у сітку.

Наталья Егорова / © Getty Images
Наталья Егорова / Фото: Getty Images
Наталья Егорова / © Getty Images
Наталья Егорова / Фото: Getty Images
Наталія Єгорова / © Getty Images
Наталія Єгорова / Фото: Getty Images

Вбрання Наталія доповнила рожевими браслетами зі стразами на обох руках, намистом та сережками.

Читайте також: "Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху": Наталія Єгорова про розлучення з Віталієм Кличком

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Дата публікації
Перегляди
4083
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