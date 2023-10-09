У сукні з розрізом і брошкою: Періс Гілтон сяяла в розкішному вбранні на заході

Голлівудська білявка та світська левиця Періс Гілтон взяла участь у пресконференції, присвяченій 26-річчю ювелірного бренду NICE. Захід минув у Мексиці.

На публіці зірка з'явилася у довгій чорній шовковій сукні з розрізом на спідниці та краплеподібним декольте. Також у сукні були рукави-флаттер, які надавали вбранню романтичності та оздоблення з каміння на горловині.

Образ Періс доповнила брошкою під грудьми, діамантовими сережками та браслетом. На ногах у неї були гламурні туфлі зі стразами та підборами-келихами.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

А ще кілька днів тому Періс з'явилася серед гостей церемонії вручення премії Latin Billboard Awards, яка відбулася у Watsco Center, що у штаті Флорида. Тоді вона прийшла на захід у бірюзовій сукні з вирізами та стразами.

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