У сукні з розрізом і брошкою: Періс Гілтон сяяла в розкішному вбранні на заході

Знаменитість обрала елегантну сукню романтичного фасону.
Голлівудська білявка та світська левиця Періс Гілтон взяла участь у пресконференції, присвяченій 26-річчю ювелірного бренду NICE. Захід минув у Мексиці.
На публіці зірка з'явилася у довгій чорній шовковій сукні з розрізом на спідниці та краплеподібним декольте. Також у сукні були рукави-флаттер, які надавали вбранню романтичності та оздоблення з каміння на горловині.
Образ Періс доповнила брошкою під грудьми, діамантовими сережками та браслетом. На ногах у неї були гламурні туфлі зі стразами та підборами-келихами.
А ще кілька днів тому Періс з'явилася серед гостей церемонії вручення премії Latin Billboard Awards, яка відбулася у Watsco Center, що у штаті Флорида. Тоді вона прийшла на захід у бірюзовій сукні з вирізами та стразами.
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