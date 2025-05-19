У сукні з розрізом і дорогоцінних прикрасах: експерша леді Франції Карла Бруні відвідала вечерю у Каннах

Карла Бруні / © Associated Press

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Карла Бруні відвідала вечерю Women in Motion, організовану модним конгломератом Kering, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. Її мета — відзначити і підтримати жінок, які присвятили своє життя кінематографу.

На івенті побувала колишня перша леді Франції — Карла Бруні. Вона постала перед фотокамерами у довгій чорній сукні приталеного силуету з довгими рукавами і високим розрізом.

Карла Бруні / © Associated Press

Вбрання Бруні скомбінувала з чорними босоніжками і темно-смарагдовим клатчем. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і нюдовою помадою, гігієнічний манікюр і червоний педикюр.

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Карла Бруні / © Associated Press

Свій аутфіт Карла завершила розкішним комплектом прикрас із діамантами і смарагдами.

Нагадаємо, Карла Бруні на галавечерю у Луврі одягла вінтажну перлинну сукню з квітковим принтом від модельєра Джона Гальяно.