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- Шоу-бізнес
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У сукні з розрізом і дорогоцінних прикрасах: експерша леді Франції Карла Бруні відвідала вечерю у Каннах
57-річна модель і колишня перша леді Франції у вечірньому вбранні з'явилася на заході.
Карла Бруні відвідала вечерю Women in Motion, організовану модним конгломератом Kering, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. Її мета — відзначити і підтримати жінок, які присвятили своє життя кінематографу.
На івенті побувала колишня перша леді Франції — Карла Бруні. Вона постала перед фотокамерами у довгій чорній сукні приталеного силуету з довгими рукавами і високим розрізом.
Вбрання Бруні скомбінувала з чорними босоніжками і темно-смарагдовим клатчем. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і нюдовою помадою, гігієнічний манікюр і червоний педикюр.
Свій аутфіт Карла завершила розкішним комплектом прикрас із діамантами і смарагдами.
Нагадаємо, Карла Бруні на галавечерю у Луврі одягла вінтажну перлинну сукню з квітковим принтом від модельєра Джона Гальяно.