У сукні з розрізом і металевим бра: відома українська співачка в ефектному образі виступила на музичній премії

Артистка SWOIIA у привабливому аутфіті відвідала музичну подію у Києві.
Українська співачка SWOIIA, яка раніше виступала як Ассоль, виступила на українській незалежній премії MUZVAR AWARDS 2024, яка днями відбулася у Національному палаці мистецтв "Україна".
На заході артистка з'явилася у спокусливому образі. На ній була чорна сукня з пікантним декольте, вирізами на талії, невеликим шлейфом і високим розрізом, крізь який вона продемонструвала стрункі ноги.
Аутфіт зірка доповнила цікавим металевим аксесуаром, який мав вигляд бра, з'єднаного ланцюжком із кольє. Взута вона була у чорні чоботи на грубій підошві.
SWOIIA зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і чорний манікюр. У вухах у неї були золотисті сережки-квадрати.
Нагадаємо, на заході також побував Павло Зібров, який прийшов у супроводі своєї доньки Діани.
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