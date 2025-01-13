У сукні з розрізом і на шпильках: Брук Шилдс продемонструвала стильний образ

Акторка і модель в образі total black потрапила під приціл папараці.

Американська акторка і модель – Брук Шилдс – потрапила до об'єктивів папараці у районі Сохо у Нью-Йорку.

Зірка мала стильний вигляд. На ній був чорний двобортний жакет оверсайз і чорна сукня міді з розрізом.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Аутфіт Брук доповнила чорною стьобаною сумкою Chanel і чорними замшевими гостроносими босоніжками на шпильках і з ремінцями з камінням.

Шілдс зробила гарне укладання з локонами, насичений макіяж і молочний манікюр. На обличчя вона одягла іміджеві окуляри у рожевій оправі, прикрасила вуха елегантними сережками з камінням, а руки – каблучками.

Нагадаємо, Брук Шилдс одягла сімейну реліквію на балет у Нью-Йорку.

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