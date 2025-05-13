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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
601
Час на прочитання
2 хв

У сукні з розрізом і напівпрозорому боді: Тіна Кароль продемонструвала ефектні луки на концерті у Лос-Анджелесі

Артистка з ексклюзивним концертом виступила у США.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Тіна Кароль із сольним концертом #OneNightOnlyLive виступила у Лос-Анджелесі. Його гасло звучало так: Big Cultural Bridge — символ культурного містка, де музика звучить як мова єдності, сили і змісту.

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Під час виступу артистка продемонструвала ефектні образи. На сцені вона з’явилася у стильному чорному костюмі у смужку, який складався з жакета зі шнурівками по боках і широких штанів, та чорному боді з прозорими вставками і пікантним декольте.

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Лук Тіна доповнила чорними гостроносими босоніжками з ремінцями, застебнутими поверх штанів, що нині є трендом.

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Зірка також сяяла перед присутніми у чорній обтислій сукні максі з цікавим ліфом кольору металік та розрізом на спідниці, яку скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках.

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Співачка зробила свою улюблену зачіску «Мальвінка» з випущеними спереду пасмами волосся, яку називає «Мальтінкою», і макіяж у ніжних відтінках.

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Кароль виконала хіти українською та англійською мовами, зокрема з авторськими перекладами знакових пісень, що дало змогу американській аудиторії почути і зрозуміти українську музику.

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

У складі живого бенду артистки були легенди американської сцени, володарі премії Grammy: ударні — Devon «Stixx» Taylor, клавішні — Q Thervandross, бас — KingJr. До них приєдналися українські музиканти — гітарист Антон Попов і віртуоз-саксофоніст Андрій Чмут.

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Тіна Кароль/Фото WePlay Studios

Нагадаємо, Тіна Кароль знялася у фотосесії у вечірній чорній сукні з паєтками від Tom Ford For Gucci.

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Дата публікації
Кількість переглядів
601
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