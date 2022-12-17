У сукні з розрізом і прикрасою на голові: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала елегантний образ

Вікторія Варлей у красивому вбранні з'явилася перед холостяком.

В ефірі показали восьмий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

На церемонії троянд дівчата продемонстрували образи у стилі Снігової королеви.

37-річна акторка Вікторія Варлей опублікувала в Instagram знімки свого аутфіту. Віка постала в елегантній білій обтислій сукні з розрізом спереду, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги, і срібних босоніжках. Вбрання чудово облягало підтягнуту фігуру учасниці.

Вікторія Варлей/Instagram

Образ Варлей доповнила красивою прикрасою з камінням на голові і довгими сережками. Максимально природний макіяж завершив лук Вікторії.

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей/Instagram

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту Катерина Лозовицька одягла на церемонію білу сукню з оголеними плечами, яку доповнила хутряною шапкою і рукавицями.

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