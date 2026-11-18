Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Дженніфер Лопес потрапила до об’єктивів папараці в Нью-Йорку. Вона була в короткій бежево-рожевій шубі з широкими рукавами й об’ємним коміром. На талії співачка зав’язала пояс із того самого пухнастого матеріалу.

Шубу Лопес поєднала з чорною сукнею міді з розрізом збоку. Вона взула чорні гостроносі слінгбеки з тонкими ремінцями, а в руці тримала плаский чорний клатч.

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Дженніфер Лопес / © Getty Images

Лук доповнили великі сонцезахисні окуляри в чорній оправі з градієнтними лінзами, блискучі сережки й каблучка. Волосся Дженніфер гладко зачесала назад, а на губи нанесла блиск з коричневим контуром. У неї також був бордовий манікюр.

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Нагадаємо, Дженніфер Лопес без спідниці прийшла на радіо.

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