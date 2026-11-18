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- Шоу-бізнес
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У сукні з розрізом і пухнастій шубі з об’ємним коміром: Дженніфер Лопес заскочили у Нью-Йорку
Артистка продемонструвала черговий гламурний образ.
Дженніфер Лопес потрапила до об’єктивів папараці в Нью-Йорку. Вона була в короткій бежево-рожевій шубі з широкими рукавами й об’ємним коміром. На талії співачка зав’язала пояс із того самого пухнастого матеріалу.
Шубу Лопес поєднала з чорною сукнею міді з розрізом збоку. Вона взула чорні гостроносі слінгбеки з тонкими ремінцями, а в руці тримала плаский чорний клатч.
Лук доповнили великі сонцезахисні окуляри в чорній оправі з градієнтними лінзами, блискучі сережки й каблучка. Волосся Дженніфер гладко зачесала назад, а на губи нанесла блиск з коричневим контуром. У неї також був бордовий манікюр.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес без спідниці прийшла на радіо.