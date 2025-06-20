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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

У сукні з розрізом і шлейфом: стильна К'яра Ферраньї сходила на вечірку

Італійська інфлюєнсерка — 38-річна К’яра Ферраньї — з’явилася на світському заході в Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
К'яра Ферраньї

К'яра Ферраньї / © Getty Images

Зірка соцмереж взяла участь у фотоколі Beach Party Goa Organics x Gran Melia, який відбувся у готелі Don Pepe Gran Melia. Захід для неї був особливо важливий, оскільки К'яра є обличчям цього косметичного бренду.

На гламурну вечірку Ферраньї прийшла в ефектній світлій сукні від Roberto Cavalli, у якої були бретельки у вигляді джгутів, високий розріз на спідниці і шлейф. Вбрання вона також доповнила літніми босоніжками від Dior з зав'язками, безліччю прикрас, серед яких особливу увагу привертали браслети на зап'ястях, макіяжем і укладанням.

Також у своєму Instagram блогерка показала і більш невимушений і повсякденний лук — костюм з сорочкою і шортами від бренду Ermanno Scervino з круїзної колекції 2025. Носила костюм вона з тими ж босоніжками від Dior.

К'яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї

К'яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї

К'яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї

К'яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї

К'яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї

К'яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї

К'яра Ферраньї / © Associated Press

К'яра Ферраньї / © Associated Press

К'яра Ферраньї / © Associated Press

К'яра Ферраньї / © Associated Press

К'яра Ферраньї / © Associated Press

К'яра Ферраньї / © Associated Press

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї у Каннах / © Getty Images

К'яра Ферраньї у Каннах / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

К'яра Ферраньї / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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