- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з розрізом і шлейфом: стильна К'яра Ферраньї сходила на вечірку
Італійська інфлюєнсерка — 38-річна К’яра Ферраньї — з’явилася на світському заході в Іспанії.
Зірка соцмереж взяла участь у фотоколі Beach Party Goa Organics x Gran Melia, який відбувся у готелі Don Pepe Gran Melia. Захід для неї був особливо важливий, оскільки К'яра є обличчям цього косметичного бренду.
На гламурну вечірку Ферраньї прийшла в ефектній світлій сукні від Roberto Cavalli, у якої були бретельки у вигляді джгутів, високий розріз на спідниці і шлейф. Вбрання вона також доповнила літніми босоніжками від Dior з зав'язками, безліччю прикрас, серед яких особливу увагу привертали браслети на зап'ястях, макіяжем і укладанням.
Також у своєму Instagram блогерка показала і більш невимушений і повсякденний лук — костюм з сорочкою і шортами від бренду Ermanno Scervino з круїзної колекції 2025. Носила костюм вона з тими ж босоніжками від Dior.