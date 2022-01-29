У сукні з розрізом і в чокері: Жизель Олівейра похизувалася гламурним образом

У сукні з розрізом і в чокері: Жизель Олівейра похизувалася гламурним образом

Бразильська модель Жизель Олівейра зробила новий пост в Instagram. Образ зірки – ідеальний варіант для будь-якої вечірки.

На опублікованих знімках 28-річна модель позувала в неоновому світлі, а її нова сукня від Revolve чудово підкреслила струнку фігуру. Вбрання було виконане з тонкої сатинової тканини, мало бретельки, глибоке декольте та кілька розрізів під грудьми. Головною окрасою сукні став розріз збоку з кількома ланцюжками.

Образ Жизель доповнила чокером, сережками-кільцями, яскравим макіяжем, а волосся зібрала у хвіст.

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