У сукні з розрізом і з чокером-серцем на шиї: неймовірно красива Ніколь Кідман вийшла у світ

Зірка мала у цьому вбранні розкішний вигляд і він дуже виграшно підкреслював її струнку фігуру.

55-річна австралійка Ніколь Кідман відвідала 18 лютого церемонію Art Directors Guild Awards 2023, яка відбувалася у Лос-Анджелесі. Протягом 27 років нагорода вручається за видатні досягнення у галузі виробничого дизайну та присуджується найкращим художникам-постановникам у кіно, на телебаченні та у засобах масової інформації.

Для заходу зірка одягла розкішну чорну приталену сукню від бренду Schiaparelli з кутюрної колекції осінь-зима 2022, що була представлена на Тижні високої моди в Парижі.

Сукня була виконана на одне плече, а прикрашали її широка бретелька та високий розріз, який відкривав стрункі ноги акторки.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Яскравим акцентом у цьому образі став великий чокер на шиї у вигляді золотого серця, яке повторювало анатомічну будову органу. У центрі виробу був декоративний отвір для ключа.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Також Ніколь одягла елегантні туфлі з Т-подібними ремінцями та зробила гарний вечірній макіяж із червоною помадою на губах.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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