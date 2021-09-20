У сукні з розрізом: Кейлі Куоко вперше після заяви про розлучення з'явилася на червоній доріжці

Проти ночі на 20 вересня в Лос-Анджелесі минула 73-тя церемонія вручення премії "Еммі-2021".
Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко з'явилася вчора на червоній доріжці церемонії "Еммі-2021" в цікавій сукні лимонного кольору від американської дизайнерки Vera Wang. Вбрання мало довгий шлейф, високий розріз на спідниці і декольте-серце.
Цікавими деталями сукні були тонкі бретельки, прикрашені квітами і складки на сукні. Поділ також був трохи зібраний, що робило його більш повітряним.
Доповнили цей яскравий образ Кейлі босоніжки на високих шпильках, трохи недбала зачіска і діамантові прикраси, однією з яких став браслет з великим каменем.
Цей вихід акторки став першим після заяви про розлучення з чоловіком Карлом Куком після трьох років шлюбу. Причиною розриву в офіційних документах називаються "непримиренні розбіжності".
Розлучний процес пара вже розпочала і екскоханий вимагає від Куоко повернути йому всі подаровані їй прикраси. Водночас усе інше майно і фінанси пари залишаються при них, адже перед весіллям вони підписали шлюбний контракт.
Зараз Кейлі Куоко приступила до роботи над новим фільмом Meet Cute. Знімання відбуваються в Нью-Йорку, і її вже встигли заскочити папараці під час кількох сцен на вулиці.
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