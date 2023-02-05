У сукні з розрізом на декольте: Ешлі Грем обрала екстравагантне вбрання для світського виходу

У суботу ввечері Ешлі вбралася у смарагдову вечірню сукню з оборками і вирізом на декольте, що повністю обтискає її фігуру, і взула чорні босоніжки на шпильках і в такому образі прийшла на галавечір Fifteen Percent Pledge 2023, що відбувся в Нью-Йорку.

Зірка наростила волосся і заплела довгу току косу, зробила макіяж із "котячими" стрілками на повіках і нафарбувала губи нюдовою помадою, а у вухах у неї виблискували золоті пласкі сережки та ще кілька дрібних прикрас.

Також на пальцях зірка мала кілька каблучок, а манікюр був виконаний у світлих відтінках.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

35-річна Ешлі вміє дивувати. Раніше цього тижня манекенниця відвідала показ Marc Jacobs, куди приїхала в блакитній в'язаній сукні-кофті фасону оверсайз, яку поєднала з гламурною сумкою зі стразами, "мокрим" укладанням та ефектним вечірнім макіяжем.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

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