У сукні з розрізом: переможниця "Холостяка-11" розповіла, що їй допомогло вийти з депресії після розлучення

У сукні з розрізом: переможниця "Холостяка-11" розповіла, що їй допомогло вийти з депресії після розлучення

Анна Богдан розповіла, як боролася з депресією після розлучення.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — знялася у новій фотосесії. В Instagram вона показала знімок з фотосету.

Аня з'явилася у білій сукні міді з розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги. Вона була босоніж. Шию дівчини прикрашав чокер з камінням. Укладання з локонами і ніжний макіяж завершив її лук.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

У дописі Богдан розповіла про депресію, яка у неї була після розлучення. Спочатку вона її заїдала солодким, яке було для неї антидепресантом. Через це вона набрала 16 зайвих кілограмів. Потім Анна вирішила взяти себе в руки і зайнятися собою. Що їй допомогло для цього:

"Коли я вирішила серйозно зайнятися собою і цілеспрямовано виходити з цього стану, я виділила кілька пунктів, які мені допомогли:

1. Тренажерний зал. Як би це банально не звучало, спорт підвищує настрій, додає впевненості в собі і точно "вимикає" у вас стан жертви.

2. Психолог. Я почала по-іншому дивитися на речі і оцінювати ситуацію.

3. Курси психології. Ось там я почала розуміти як реагувати на певні речі, і почала любити найголовнішу людини у своєму житті. Себе саму.

4. Подорожі. Зовсім не важливо куди це буде поїздка — за межі міста або в іншу країну. Важливим є те, що ви зміните обстановку. А це завжди позитивно впливає на стан людини.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

5. Обов'язково раджу спробувати щось нове. У мене це був бокс і флайога ... ну а потім і стрибок з парашутом. Загалом, у такому випадку, ви отримуєте нове джерело натхнення і нові емоції.

6. Книжги. Знову ж таки, дуже банально, але перевірено на собі. Книжга (якщо вона цікава) буде вас відволікати від усього негативного у вашому житті... Мої фаворити були: "Парадокс пристрасті", "Хочу і буду", "Як перестати турбуватися і почати жити".

У будь-якому випадку скажу, час лікує все. Так, довго. Так, важко. Так, боляче. Але коли ви робите такий усвідомлений крок, ви відкриваєте двері абсолютно в інше життя".

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