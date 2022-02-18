У сукні з розрізом: старша сестра Кари Делевінь сходила на незвичайну вечірку

У сукні з розрізом: старша сестра Кари Делевінь сходила на незвичайну вечірку

Британська модель та акторка Поппі Делевінь відвідала незвичайну вечірку в Лондоні, яку організувала культова акторка та зірка телесеріалу "Династія" Джоан Коллінз.

Коллінз поєднала святкування дня народження та 20-річну річницю весілля, яку вона святкує зі своїм п'ятим чоловіком – театральним менеджером Персі Гібсоном, за якого вийшла заміж 2002 року. Вечірка выдбулася у лондонському готелі Claridge's. Але варто зазначити, що день народження у акторки насправді був не вчора, а ще 23 травня 2021 року, проте друзів вона змогла зібрати тільки зараз.

Джоан Коллінз / Getty Images

35-річна Поппі була однією із запрошених знаменитостей. Вона одягла чорну шовкову сукню з високим розрізом та великими декоративними елементами. Образ доповнили босоніжки, чорне пальто та клатч.

Поппі Делевінь / Getty Images

Також вечірку Коллінз відвідала акторка Елізабет Герлі із сином та 62-річна Сара Йоркська — ексдружина принца Ендрю.

Елізабет Герлі із сином Деміаном / Getty Images

Сара Йоркська / Getty Images

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