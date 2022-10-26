У сукні з розрізом та чоботях: вагітна Кріссі Тейген із чоловіком роздавала їжу на вулиці

Модель Кріссі Тейген, яка зараз чекає на четверту дитину, продемонструвала свій живіт, що підріс, на публічному заході в Західному Голлівуді.

36-річна Кріссі та її чоловік Джон Ледженд прорекламували свій фудтрак Cravings та допомагали разом із шанувальниками роздавати їжу для дегустації на вулиці. Люди із задоволенням куштували випічку від Кріссі, а сама модель сяяла і мала чудовий вигляд.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Вона була одягнена в коричневу сукню зі сміливим вирізом, продемонструвавши живіт, і доповнила образ парою чорних замшевих чобіт на підборах.

Волосся Кріссі накрутила красивими локонами і зробила макіяж у теплих бежевих відтінках.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / Фото: Getty Images

В Instagram Кріссі Тейген, авторка кулінарної книжки написала: "Було так весело!!!!!" Сьогодні любов була божевільною. Найбільше дякую за те, що прийшли і подивилися історії @cravingsbychrissyteigen, щоб побачити, як минув день!!", — сказала Тейген.

Читайте також: