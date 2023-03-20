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У сукні з розрізом та ефектним декольте: Дженніфер Лопес сяяла на вечірці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
2168
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з розрізом та ефектним декольте: Дженніфер Лопес сяяла на вечірці

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Бен Аффлек на гламурний світський захід не прийшов із дружиною.

Дженніфер Лопес не лише успішна акторка та співачка, а ще й підприємниця. Минулої суботи вона організувала вечірку Лос-Анджелесі, присвячену запуску її нової колекції взуття, випущеної в колаборації з Revolve.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Захід відвідали знаменитості та друзі Лопес, але незважаючи на те, що довкола було багато селебріті, найкращий вигляд мала саме винуватиця заходу. 53-річна суперзірка віддала перевагу ефектній сукні від бренду Julien Macdonald.

Це було вбрання на одне плече і з косим вирізом на грудях. Топ сукні повністю був розшитий золотистим бісером, а ось спідниця була плісована і мала високий розріз, який демонстрував ноги зірки.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Лук Дженніфер доповнила довгими сережками, безліччю каблучок на руках та яскравим макіяжем. А ось взула вона босоніжки на високих підборах та платформах від свого ж бренду.

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Дата публікації
Перегляди
2168
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