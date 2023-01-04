У сукні з розрізом та гламурних мюлях: акторка Ана де Армас сходила на інтерв'ю

Зірка продемонструвала елегантний образ.
Зірка фільму "Білявка" — 34-річна акторка Ана де Армас відвідала програму "Нічне шоу з Джиммі Фелоном" у Нью-Йорку, щоб розповісти про свою нову роль у фільмі "Балерина", де вона зіграє з Кіану Рівзом.
Перед камерами акторка з'явилася в однотонній чорній сукні з високим розрізом та воланами.
Вбрання вона доповнила лаконічним макіяжем та гламурними мюлями від Gianvito Rossi.
Перед інтерв'ю дівчину сфотографували на вулиці, коли вона виходила зі свого готелю на Мангеттені. Тоді образ Ана доповнила чорним пальтом від Louis Vuitton зі шкіряними манжетами та підкладкою з монограмою. На плечі акторка мала чорну сумку.
До речі, також нещодавно стало відомо, що акторка стане ведучою 80-ї церемонії "Золотий глобус", яка відбудеться 10 січня.
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