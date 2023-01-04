У сукні з розрізом та гламурних мюлях: акторка Ана де Армас сходила на інтерв'ю

Зірка фільму "Білявка" — 34-річна акторка Ана де Армас відвідала програму "Нічне шоу з Джиммі Фелоном" у Нью-Йорку, щоб розповісти про свою нову роль у фільмі "Балерина", де вона зіграє з Кіану Рівзом.

Перед камерами акторка з'явилася в однотонній чорній сукні з високим розрізом та воланами.

Вбрання вона доповнила лаконічним макіяжем та гламурними мюлями від Gianvito Rossi.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Перед інтерв'ю дівчину сфотографували на вулиці, коли вона виходила зі свого готелю на Мангеттені. Тоді образ Ана доповнила чорним пальтом від Louis Vuitton зі шкіряними манжетами та підкладкою з монограмою. На плечі акторка мала чорну сумку.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

До речі, також нещодавно стало відомо, що акторка стане ведучою 80-ї церемонії "Золотий глобус", яка відбудеться 10 січня.

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