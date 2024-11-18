У сукні з розрізом та гламурною деталлю: з Ніколь Кідман стався конфуз на церемонії

Австралійка Ніколь Кідман з'явилася на церемонії Governors Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Вона цього урочистого вечора вручила нагороду акторці Джульєт Тейлор і виступила з промовою.

Для заходу Кідман обрала вечірню довгу сукню від Celine, яка була хоч і прямою, але мала кілька оригінальних акцентів – у неї були відкриті плечі, прикраса зі стразами на горловині, високий розріз на спідниці та краплеподібний виріз на декольте.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Носила цю сукню Ніколь у поєднанні з декількома коштовностями та туфлями на підборах від Dolce & Gabbana. Але схоже, що її туфлі виявилися незручними і підвели акторку у відповідальний момент - коли вона йшла на сцену, одна з туфель спала і Ніколь змушена була пройтися практично босоніж. Потім вона одягла туфелю просто на сцені і почала виголошувати свою промову. Кумедний момент потрапив на фото.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала акторка Демі Мур, з якою Ніколь сфотографувалася. Мур обрала мінісукню від Givenchy.

Ніколь Кідман та Демі Мур / Фото: Associated Press

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