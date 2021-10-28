У сукні з рукавами-ліхтариками: дочка Анджеліни Джолі з'явилася у вбрання від Valentino

У сукні з рукавами-ліхтариками: дочка Анджеліни Джолі з'явилася у вбрання від Valentino

16-річна Захара обрала вбрання із нової колекції бренду.

На початку тижня Анджеліна Джолі була з дітьми в Римі, де вони відвідали кінофестиваль і погуляли містом та розглядали пам'ятки. Тепер родина знову прилетіла до Лондона, де відбувся черговий показ фільму "Вічні".

На червону доріжку заходу вийшли п'ять дітей Анджеліни: Шайло, Захара, Вів'єн, Меддокс та Нокс. Найяскравішим з усіх образів була сукня 16-річної Захари — дівчинка одягла образ від Valentino з круїзної колекції 2022. Також в образі від Valentino була і Анджеліна.

Шайло та Захара / Getty Images

Сукня Захари була до колін, мала кілька декоративних складок спереду, а головною її родзинкою стали величезні рукави-ліхтарики та відкриті плечі.

Захара Джолі-Пітт / Associated Press

Свій образ Захара доповнила афрокосичками, в які були вплетені золоті стрічки, золотими прикрасами та мюлями на підборах.

Анджеліна Джолі з дітьми / Associated Press

Анджеліна Джолі з дітьми / Associated Press

Раніше дівчина зачарувала публіку, коли з'явилася у сукні Elie Saab своєї мами Анджеліни, яку та одягала на "Оскар" 2014 року, а також білою вінтажною сукнею в грецькому стилі.

Захара Джолі-Пітт / Getty Images

Анджеліна Джолі та Захара / Getty Images

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