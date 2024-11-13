У сукні з "руками", що стирчать: Синтія Еріво з'явилася в дивному вбранні на презентації "Wicked: Чародійка"

Її оригінальне вбрання привернуло особливу увагу на заході.
Синтія Еріво — британська співачка та акторка, лауреат безлічі премій, серед яких: "Тоні", "Еммі" та "Греммі". Вона зіграла одну з головних ролей у фільмі "Wicked: Чародійка", показ якого стартує в Україні вже 21 листопада.
Синтія втілила роль Ельфаби — злої відьми з країни Оз, яка має зелену шкіру.
Перед камерами вона з'явилася в чорному епатажному вбранні від бренду Thom Browne. Воно складалося з приталеної сукні-бюстьє з бісером та лелітками, а також болеро з довгими рукавами та каптуром. Оригінальною частиною жакета були "руки", що стирчали вгору, з пазурами.
Лук артистка доповнила яскравим макіяжем, взуттям на платформі та дуже довгим манікюром.
Позувала з нею колега з фільму Аріана Гранде. 31-річна акторка сяяла перед фотографами в рожевій сукні від Atelier Versace та прикрасах від Swarovski.
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