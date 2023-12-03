У сукні з рукавичками та золотою квіткою: розкішна Шерон Стоун знову здивувала вибором вбрання

Сукня пыдкреслювала фігуру голлівудської зірки.
65-річна голлівудська акторка Шерон Стоун відвідала Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі, який уже третій рік поспіль проводиться у місті Джидді, Саудівська Аравія.
У день відкриття заходу зірка продемонструвала ефектне та несподівано сміливе вбрання малинового кольору від бренду Tony Ward.
Сукня була з глибоким декольте та відкритими плечима.
Наступного дня кінофестивалю вона вирішила продемонструвати значно стриманіший аутфіт чорного кольору від бренду Yousef Akbar, створеного дизайнером із Саудівської Аравії Юсефом Акбаром.
Сукня мала рукавички, довгий шлейф і обтискала фігуру. Спереду вбрання прикрашало дві золоті металеві квітки і драпування. У вухах Шерон були золоті сережки у формі листя. Також вона зробила легкий макіяж і уклала волосся назад.
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