У сукні з рукавичками та золотою квіткою: розкішна Шерон Стоун знову здивувала вибором вбрання

65-річна голлівудська акторка Шерон Стоун відвідала Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі, який уже третій рік поспіль проводиться у місті Джидді, Саудівська Аравія.

У день відкриття заходу зірка продемонструвала ефектне та несподівано сміливе вбрання малинового кольору від бренду Tony Ward.

Сукня була з глибоким декольте та відкритими плечима.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Наступного дня кінофестивалю вона вирішила продемонструвати значно стриманіший аутфіт чорного кольору від бренду Yousef Akbar, створеного дизайнером із Саудівської Аравії Юсефом Акбаром.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Сукня мала рукавички, довгий шлейф і обтискала фігуру. Спереду вбрання прикрашало дві золоті металеві квітки і драпування. У вухах Шерон були золоті сережки у формі листя. Також вона зробила легкий макіяж і уклала волосся назад.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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