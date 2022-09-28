У сукні з рукавом "летюча миша" і без білизни: Розі Гантінгтон-Вайтлі у вишуканому образі з'явилася на фешнівенті

Модель у вбранні від Saint Laurent відвідала Тиждень моди у Парижі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала показ колекції весна-літо французького Модного дому Saint Laurent, який відбувався у межах Парижського тижня моди біля підніжжя Ейфелевої вежі.

Модель, як і інші знаменитості, обрала для івенту образ total black на знак пошани покійної королеви Єлизавети II.

На моделі була вишукана довга сукня від Saint Laurent з одним рукавом "летюча миша" та V-подібним вирізом. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому крізь тонку тканину були помітні рельєфи сосків Розі. У руці вона тримала чорний жакет-смокінг і чорний клатч.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Гантінгтон-Вайтлі розпустила волосся, зробила максимально природний макіяж із акцентом на пишних віях і прикрасила руки чорними і срібними браслетами.

Нагадаємо, на фешншоу прийшла також колишня перша леді Франції і модель Карла Бруні, яка постала в оксамитовій сукні-халаті з поясом. Вбрання мало глибоке декольте і високий розріз, які додавали аутфіту сексуальності.

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