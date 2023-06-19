У сукні з рюшами та декольте: Талія Сторм відвідала престижний турнір з поло в Англії

Ніжне літнє вбрання мало дуже елегантний вигляд, а сміливості йому додавало глибоке декольте.
У британському місті Егам відбувся традиційний королівський турнір з поло Queen's Cup Polo 2023, який спонсорує бренд Cartier. Щорічно цей захід збирає безліч зіркових уболівальників і вважається однією з найпрестижніших подій у британському спортивному календарі.
Цього року серед гостей заходу з'явилася ефектна британська красуня – співачка, акторка та світська левиця Талія Сторм. Дівчина обрала для турніру ніжну сукню від True Decadence з рюшами та глибоким V-подібним декольте.
Сукня Талії мала кілька кольорів пастельного рожево-фіолетового відтінку, а зону декольте прикрашали чорні стрічки. Лук вона доповнила сумкою Chanel, насиченим макіяжем та високою зачіскою.
Також цей турнір з поло відвідали племінниці принцеси Діани — Леді Еліза та леді Амелія Спенсер.
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