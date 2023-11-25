У сукні з рюшами та лелітками: зірка серіалу "Тед Лассо" Ганна Веддінгем на презентації свого шоу

49-річна акторка Ганна Веддінгем, яка зіграла в серіалах "Гра престолів" та "Тед Лассо", з'явилася на презентації свого шоу "Ганна Веддінгем: Дім на Різдво", яке вийшло на Apple TV+. У цьому проєкті акторка головний персонаж та співачка.

Перед камерами акторка з'явилася у чорній сукні з прозорими рукавами, які прикрашали рюші. Вони була і на подолі її сукні, а також вбрання було розшите дрібними лелітками. Цей аутфіт вона доповнила ідеальним укладанням, яскравим макіяжем та чорним манікюром.

У руці Ганна тримала оригінальний клатч із вишивкою, а єдиною яскравою плямою її вбрання стали яскраво-малинові туфлі із сатину.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

Цікаво, що шоу Ганни було знято в прямому ефірі перед публікою в Лондонському Колізеї, тому самому місці, де вона провела своє дитинство, спостерігаючи за виступом своєї матері — оперної співачки Мелоді Келлі в Хорі Англійської національної опери.

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