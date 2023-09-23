У сукні з рюшами та мереживом: Джессіка Альба відвідала церемонію вручення нагород із чоловіком

Вона вибрала для появи на червоній доріжці чорно-білий образ.

Акторка Джессіка Альба відвідала третю церемонію вручення нагород Los Angeles Beverly Arts Icon Awards, яка відбулася у п'ятницю, 22 вересня. Зірка прийшла на захід зі своїм чоловіком Кешем Ворреном і позувала на червоній доріжці для фотографів.

Джессіка Альба з чоловіком / Фото: Associated Press

На Джессіці була чорно-біла довга сукня з широкими бретельками. Вона була пошита з різного виду тканини, оскільки на ній було мереживо, трохи атласу та гіпюру.

Також спідниця сукні була прикрашена безліччю горизонтальних рюш і намистин. Талію вбрання прикрашав великий бант.

Джессіка Альба / Фото: Associated Press

Доповнила Джессіка сукню маленькою чорною сумкою від Chanel на довгому ланцюжку, бантом у волоссі, парою сережок і червоним манікюром. На обличчі у неї був лаконічний макіяж із чорними стрілками.

Джессіка Альба / Фото: Associated Press

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